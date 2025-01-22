Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Boludaki yangın sonrası 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirten Erdoğan, Böyle bir faciasının yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Gün siyaset yapma günü değil bir ve beraber olma günüdür. dedi. Başıboş köpeklerle ilgili görevini yapmayan belediyeleri uyaran Erdoğan, siyasi parti farkı gözetmeden zorlayıcı tedbirleri devreye alacaklarını ifade etti.