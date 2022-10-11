Son dakika haberi! 1 milyon konut arsası ve ilk etapta verilecek 10 bin iş yerinin bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından TOKİ eliyle yapılacak, İlk Evim İlk İşyerim projesinin sosyal konut ayağından sonra İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim kampanyalarının detaylarını açıkladı. Buna göre elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 29 ilde 1 milyon konut arsası sunulacak. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan, Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİnin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. dedi.