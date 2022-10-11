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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: 81 ilde 1 milyon arsa satışta! / 11.10.22
Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: 81 ilde 1 milyon arsa satışta! / 11.10.22

Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: 81 ilde 1 milyon arsa satışta! / 11.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: 81 ilde 1 milyon arsa satışta! / 11.10.22

Takvim 02:48
02

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22

Takvim 02:04
03

Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor / 01.10.22

Takvim 02:21
04

Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor / 08.10.22

Takvim 01:14
05

Avrupa'da enerji krizinin derinliği her geçen gün artmaya devam ediyor! Almanya elektrik ihracatını, Fransa ise sıcak suyu kesecek / 06.10.22

Takvim 02:26
06

Almanya gazsız kalma korkusuyla karneli doğalgaz dönemine geçmeye hazırlanıyor / 04.10.22

Takvim 01:23
07

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
08

Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar... / 07.10.22

Takvim 02:10
09

Bakanlık 'Kent Tarımı' için gaza bastı! Sebze fiyatlarını yüzde 50 düşürecek model / 03.10.22

Takvim 02:20
10

Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler / 10.10.22

Takvim 01:04
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