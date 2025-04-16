Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası 25 bin öğretmen atamasının müjdesini verdi. Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. dedi. CHPnin dünyadaki gelişmeleri okumaktan aciz olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutupbaşı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir. diyerek Türkiyenin yeni sistemde artık bir kutupbaşı olduğunu ifade etti. İsraili uyaran Erdoğan, Terör koridoruyla Suriyenin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz. şeklinde konuştu. Son günlerde birçok ilde yaşanan zirai dona ilişkin çalışmaların devam ettiği değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, stratejik ürünlerde risk bulunmadığını bildirdi.