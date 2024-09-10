Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü diyen Başkan Erdoğan, Hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım dedi. Öte yandan korsan yeminle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz ifadelerini kullandı.