6lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğluna ilk destek PKK terör örgütnün siyasi uzantısı HDPden gelmiş ve Kandil ‘tutumu umut veriyor’ desteğinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında bu desteğe dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmede bulundu. Başkan Erdoğan, “Kandildeki terörist elebaşları da zaten 6lı masanın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar. Meral Hanım HDP de HDPnin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayısta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek” ifadelerini kullandı.