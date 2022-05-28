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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın / 27.05.22
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın / 27.05.22

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın / 27.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın / 27.05.22

Takvim 06:10
02

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
03

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
04

Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ilacını Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı'da buldu / 23.05.22

Takvim 01:21
05

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
06

Rusya'nın Ukrayna işgali Avrupa'yı ekmeksiz bırakınca Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bizi ancak siz kurtarırsınız. / 28.05.22

Takvim 00:22
07

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: "Politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş / 27.05.22

Takvim 01:11
08

Ek göstergede son viraja girildi: Takvim'den memurlara rehber! 5 soruda ek gösterge kazancı / 27.05.22

Takvim 02:47
09

MGK'dan yeni harekat sinyali! Kritik bildiri yayımlandı: Terörle mücadele, İsveç-Finlandiya, Yunanistan ve Doğu Akdeniz... / 27.05.22

Takvim 03:04
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