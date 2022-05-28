Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın / 27.05.22

son dakika... Başkan Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Törenine katıldı. Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlunun kaçaçak iddialarına sert cevap veren Erdoğan, Tayyip Erdoğan için böyle bir şey söyle de birileri yutsun, yutmazlar. Bu millet sana gereken dersi verecek. Utanmadan kaçacak diyor. Erdoğanı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın. Saat 23.00 tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖcü bazı güvenlikçiler sayesinde. Bakırköy Belediyesine kaçtın, orada keyif kahvesi içmeye kalktın dedi. Erdoğan ayrıca, Siz dünyaya kendi ülkesinden değil Londra ve New Yorktan bakmak dışında hiçbir vasıfta olmayanların hezeyanlarına aldırmayın. Uyguladığımız ekonomi programı tutarlı, ilmi ve dünya gerçeklerine uygundur. Gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze getirenlerin bir kısmı zır cahil bir kısmı ise alenen haindir. şeklinde konuştu.