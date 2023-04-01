Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kiliste depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kilisi eskisinden çok daha güçlü ve bayındır bir şekilde ayağa kaldıracaklarını bildiren Erdoğan, 67 bin konutun inşası başladı. 319 bin konutu 1 sene içinde teslim edeceğiz dedi. Başkan Erdoğanın hedefinde CHP ve İYİ Partinin başını çektiği, HDPKKnın da iştirak ettiği 7li koalisyon da vardı. Erdoğan, Teröristlerle ele ele omuz omuza kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme, Kilisime verebileceğiz hiçbir şey yok. 14 Mayısta sandığa gömülecekler şeklinde konuştu.