Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programında önemli açıklamalarda bulundu. Gazzede önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Erdoğan, barışın yolunun bağımsız Filistin Devletinin kurulmasından geçtiğini bildirdi. Kiralık konutta yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden başkan Erdoğan, Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız. dedi. Erdoğan, boykot çağrıları sonrası yerli markaları haraca bağlayan CHPye ve Türkiyeyi Batıya şikayet eden Özele tepki gösterdi.