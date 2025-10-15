×
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak" / 15.10.25

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 06:09
02

Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon / 17.10.25

Takvim 00:46
03

ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat / 17.10.25

Takvim 06:20
04

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme / 17.10.25

Takvim 00:58
05

İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor / 16.10.25

Takvim 02:51
06

Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi / 16.10.25

Takvim 04:51
07

Hız sınırını aşma cezaları kademeli şekilde artacak! Trafik cezalarında yeni dönem...

Takvim 01:04
08

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama / 16.10.25

Takvim 02:11
09

Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır" / 16.10.25

Takvim 06:05
10

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih / 16.10.25

Takvim 02:32
