Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullahı kabul etti. Külliyedeki kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğanın özellikle Orta Doğuda son günlerde yaşanan ziyaretler sonrası Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullahı kabul etmesi perde arkasında yaşanan yoğun diplomasinin bir yansıması olarak görülüyor.