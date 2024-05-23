Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğindeki AK Partide MKYK iç muhasebe ve değişim gündemiyle toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğanın Cumhur İttifakında birlik ve beraberliğin korunması için talimat verdiğini belirten Çelik, UCMnin Netanyahu talebine ilişkin, Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. dedi. Sokak köpekleri düzenlemesi için tarih veren Çelik, Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclise gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı. ifadelerini kullandı.