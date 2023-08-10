Milli Güvenlik Kurulu MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3.5 saat süren toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde 7 maddede önemli açıklamalar yapıldı. Terörle mücadelede çok net mesaj verilirken, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin son bulması ve savaşa son verme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Avrupada Kuran-ı Kerime yönelik yapılan saldırılara karşı birlikte mücadele çağrısı yapılırken, Afrikada meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmeler değerlendirildi. İşte detaylar...