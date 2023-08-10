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Başkan Erdoğan liderliğinde MGK toplantısı sonrası sona erdi! Çok net terörle mücadele vurgusu / 10.08.23

Başkan Erdoğan liderliğinde MGK toplantısı sonrası sona erdi! Çok net terörle mücadele vurgusu / 10.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan liderliğinde MGK toplantısı sonrası sona erdi! Çok net terörle mücadele vurgusu / 10.08.23

Takvim 03:40
02

6.5 milyon için müzakere zamanı! 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler başlıyor! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Takvim 02:29
03

Başkan Erdoğan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili resti dünya basınında! / 10.08.23

Takvim 01:38
04

'Değişim' diyen Ekrem İmamoğlu'na Tunceli'de soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun akrabalarından fırçayı yedi: Baba-oğul değil miydiniz? / 10.08.23

Takvim 01:44
05

Fenerbahçe yıldız isimler için masada! Kanarya 3 transferi bitirmek istiyor / 10.08.23

Takvim 01:10
06

Zaniolo'ya Rus talip! 35 milyon Euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısı çalındı: Gözler İtalyan yıldızın kararında / 10.08.23

Takvim 01:17
07

CHP'li belediye ölüme davetiye çıkardı! Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı / 09.08.23

Takvim 01:03
08

Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'i kaşırken gaf üstüne gaf yaptı; 1921-2021-2019... Güneşe kaçak hat, kürsüye çıkardığı Necla Işık'ın 'başörtüsü' çelişkisi... / 09.08.23

Takvim 01:32
09

Fransa'da senatörlerden Macron'a Afrika mektubu: Paris'in vizyonu çöktü! / 09.08.23

Takvim 00:00
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