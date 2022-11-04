Erdemliler Hareketi ile başlayıp 14 Ağustos 2001de siyaset sahnesine adım atan AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk seçim zaferini 3 Kasım 2002de kazandı. Yirmi yıllık süreçte Türkiyeye vizyon katan eserlerin altına imza atan AK Parti iktidarı, FETÖ - PKK gibi habis terör yapılarının çeşitli engellemeleri ve kirli oyunlarıyla mücadele ederek bugüne kadar geldi. Her seçimde halkın tercihi olup, dev yatırımları milletle buluşturan AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yeni hedefi Türkiyenin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimleri. Öte yandan Erdoğan İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak ifadelerini kullanarak AK Parti iktidarının 20. yılını kutladı.