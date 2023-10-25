Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezinde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Batının ikiyüzlü açıklamalarına sert tepki gösteren Çelik, İsrailin kendini savunma hakkı çocukları öldürmek değil. dedi. Cumartesi günü yapılacak mitinge de değinen Çelik, Cumartesi günü İstanbulda, cumhurbaşkanımızın da katılacağı, büyük bir miting icra edilecek. Bu mitingle vatandaşlarımız Gazzedeki insanlık dışı ablukanın kabul edilemez olduğunu bütün dünyaya göstermiş olacak. ifadelerini kullandı. Bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirten Çelik, Ateşkesi veto edenler, bu vetonun birçok çocuğun ölümü anlamına geldiğini bilmiyorlar mı? şeklinde konuştu.