Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde saat 16.07de Külliyede başlayan toplantı sona erdi. MGK sonrası 8 maddelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiyeye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır. denildi.