Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK, Genel Merkezde toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ana gündemin her zaman Gazze olduğunu ifade eden Çelik, Netanyahunun ziyaretinden ötürü ABDye tepki gösterdi. Muhalefetin başıboş köpek düzenlemesini sabote ettiğini ifade eden Çelik, Katliam yasası gibi sunulması meseleyi çözümsüzlüğe itmektir. Bu bir katliam yasası değil. dedi. CHPli Özgür Özelin eşitlik açıklamasına tepki gösteren Çelik, Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürt vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHPli milletvekilleri vardı. Özelin açıklamaları Kılıçdaroğlunun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. ifadelerini kullandı. Çelik, Suriye ile normalleşme görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.