Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki TSK terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Kuvvet komutanları arasında üçünün görev süresi devam ederken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlunun görev süresi bu yıl doluyor. Tatlıoğlunun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Ancak uzatılmaması durumunda listede tek aday bulunuyor.