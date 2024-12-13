Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeler diplomatik temasları da hızlandırdı. Suriyede Esad rejiminin devrilmesinin ardından temaslarına hız veren Başkan Erdoğan bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Tamas Sulyoku kabul etti. Başkan Erdoğan görüşmede, mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.