Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristanın başkenti Budapeştede düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, KKTC konusunda TDT zirvesinde yeni bir adım atıldığını bildirdi. Erdoğan, Terörsüz Türkiyenin ülkeyi şaha kaldıracağını belirtti. Darbecilerin yaptığı değil sivillerin yaptığı bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Erdoğan CHPye çağrı yaparak, Diyoruz ki; gelin el ele verelim. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. şeklinde konuştu. ABDye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirten Erdoğan, Sayın Trumpla yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum dedi.