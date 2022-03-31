Başkan Erdoğan 'Manda yoğurdu' polemiklerine cevap verdi: Herkes markette de buluyor evinde de yapıyor / 31.03.22

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokatta çiftçilerle bir araya geldiği görüşmede, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini vermişti. Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söylemişti. Özellikle manda yoğurdu üzerinden polemik yapan muhalefete Erdoğan yanıt verdi: Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadoluda benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten evinde kendisi yapıyor.