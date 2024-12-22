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Başkan Erdoğan Marmaris'ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı / 21.12.24

Başkan Erdoğan Marmaris'ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı / 21.12.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan Marmaris'ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı / 21.12.24

Takvim 06:40
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Çocuklar için güvenli sosyal medya planı! Bakan Göktaş 5 adımda detayları açıkladı: "Yaş Doğrulama Sistemi" ve dijital kimlik geliyor / 22.12.24

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