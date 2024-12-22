Başkan Erdoğan, Marmariste STK temsilcileriyle buluşmasında, Türkiyenin son 22 yıldaki kalkınma başarısını vurgulayarak, Türkiyeyi ayağa kaldırdık, 85 milyonluk devasa bir aileyiz, dedi. CHPli İzmir ve Muğladaki belediyelere eleştiriler yönelten Erdoğan, Muğlayı muhalefetin beceriksizliğine mahkum etmeyeceğiz mesajını verdi. Darbe anayasasından kurtulma çağrısı yapan Erdoğan, AK Parti ve cumhur İttifakının yeni Anayasa iradesi güçlüdür. Meclisin kendinden bekleneni yerine getirmesi bekliyor ve umut ediyoruz. ifadelerini kullandı.