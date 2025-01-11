61 yıllık Baas zulmünün ardından Suriyede yeniden inşa başlayacak. Devam eden uluslararası yaptırımlar ise ülkenin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğanın İtalya Başbakanı Meloniye yaptığı çağrı sonrası ilk adım atıldı. Suriyede yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani ile görüşen İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Bu yaptırımlar önceki rejime, devrilen rejime uygulanmıştı. Söz konusu yaptırımlar, Suriye halkını vuracak. Kaldırılmak zorunda. dedi.