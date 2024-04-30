Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme Bahçelinin konutunda gerçekleşti. Seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen Erdoğan ve Bahçelinin gündeminde yeni anayasa sürecinin olduğu öğrenildi. Bahçeli zirve sonrası gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan görüşmenin perde arkası A Haberde masaya yatırıldı. Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, İki liderin bir araya gelmesi partilerin ötesinde bir devlet ve yönetim için önemli bir adım dedi.