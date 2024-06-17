Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramını tebrik etti. Daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğanı aradı. Özel, Başkan Erdoğanın hem Kurban Bayramını hem de Babalar Gününü tebrik etti. Öte yandan Bahçeli Bizde çatlama olmaz diyerek Cumhur İttifakının bir ve beraber olduğunu vurguladı. Erdoğan da G7 dönüşü Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz diyerek Cumhur İttifakının emin adımlarla yoluna devam ettiğin belirtip tartışmalara son noktayı koydu.