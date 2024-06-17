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Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel'den hem bayram hem de 'Babalar Günü' tebriği / 16.06.24

Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel'den hem bayram hem de 'Babalar Günü' tebriği / 16.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel'den hem bayram hem de 'Babalar Günü' tebriği / 16.06.24

Takvim 04:34
02

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı namazını Marmaris'te kıldı! Vatandaşa nasihat Haremi Şerif'li dua! / 16.06.24

Takvim 02:31
03

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor / 16.06.24

Takvim 03:24
04

Jose Mourinho'ya 'Buruk' haber! Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca / 16.06.24

Takvim 04:47
05

Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah'a bombalar... Enkaz şehir Gazze'de buruk 'kurban' / 16.06.24

Takvim 02:16
06

Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir? Buzdolabında, dondurucuda kurban eti nasıl, kaç ay saklanır? / 16.06.24

Takvim 02:50
07

EURO 2024'te Polonya-Hollanda maçı öncesi ortalık karıştı! Alman polisi baltalı taraftarı vurdu / 16.06.24

Takvim 01:02
08

Rusya'yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ'lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar / 16.06.24

Takvim 02:53
09

Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i aradı / 16.06.24

Takvim 01:57
10

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül iflas mı etti? Yapım işine girmişlerdi ama dizi yarıda kaldı! / 17.06.24

Takvim 03:00
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