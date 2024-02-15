Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden BAE özel uçak ile Mısıra geçti. 12 yıl sonra Mısırda gerçekleşen bu ziyarette Erdoğan kırmızı halı ile karşılandı. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve MısırCumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ortak basın toplantısı düzenledi. Ticari hacmimizi 15 Milyar dolara çıkaracağız. diyen Başkan Erdoğan katil İsrail Başbakanı Netanyahuyu uyardı. Başkan Erdoğan, Netanyahu yönetimi katliamlarını Refaha taşımaktan uzak durmalıdır. ifadelerini kullandı. Sisi ise yaptığı açıklamada Türkiyenin önemli bir ortak olduğunu belirterek, 15 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. dedi.