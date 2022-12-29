Son dakika ekonomi haberleri! Başkan Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıllardır gündemde olan EYT sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Erdoğan, EYT’de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi. 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. Peki, EYTliler ilk maaşı ne zaman alacak? EYTliler ne kadar aylık alacak? EYT için istifa etmek gerekiyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları.