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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan müjdeyi verdi EYT reformunda detaylar ortaya çıktı! EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi EYT reformunda detaylar ortaya çıktı! EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi EYT reformunda detaylar ortaya çıktı! EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi EYT reformunda detaylar ortaya çıktı! EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

Takvim 02:15
02

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22

Takvim 02:51
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Türkiye'de kurulacak gaz merkezi! Rusya: Fiyatlandırma için araçlar sağlayabilir / 24.12.22

Takvim 01:41
05

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
06

Financial Times'tan dikkat çeken Türkiye ve Başkan Erdoğan analizi: Elindeki kozları ustaca kullanıyor, barış müzakerelerinin kilit ülkesi / 28.12.22

Takvim 02:18
07

Kılıçdaroğlu unutur, Takvim.com.tr unutmaz! EYT'ye çökmeye yeltenen CHP'nin arşivlerle tescilli utanç dosyası: Riyakar siyasetin deşifresi / 28.12.22

Takvim 03:00
08

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in riyakar EYT paylaşımına tepki: "Onlar da biliyor yaparsa Başkan Erdoğan yapar" / 28.12.22

Takvim 01:41
09

Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya 'döviz' mühleti: "İki partiden telefon geldi, 2023'ün ilk haftası açıklarım" / 29.12.22

Takvim 03:08
10

Enerjide bağımsızlığa giden yol böyle açıldı: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak tehditlere ve tuzaklara rağmen geri adım atmadı / 29.12.22

Takvim 02:32
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