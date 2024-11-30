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Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak / 29.11.24

Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak / 29.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak / 29.11.24

Takvim 06:40
02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı / 30.11.24

Takvim 02:16
03

CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 10. Gün! Hastane sahibinden otopsi talebi! 12 hastaneye kayyum atandı / 30.11.24

Takvim 00:47
04

Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı! / 30.11.24

Takvim 02:38
05

Yine "Köpek velisi" Buket Özgünlü: "Sokak hayvanları" üzerinden 20 milyonluk vurgun! / 30.11.24

Takvim 02:58
06

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: "Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak" / 30.11.24

Takvim 05:54
07

Arda Güler'e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay / 30.11.24

Takvim 01:06
08

Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar / 30.11.24

Takvim 06:58
09

Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi / 30.11.24

Takvim 04:02
10

Afrika'daki gücünü kaybeden Fransa'ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı'nı itiraf eden mektup gönderdi / 30.11.24

Takvim 05:46
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