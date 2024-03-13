Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğanın nisan ayı bitmeden Iraka bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Irak ziyaretinin açıklanmasının ardından masada Kuzey Iraka yapılacak terör operasyonunun da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı. Başkomutan Erdoğanın harekât direktifi üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak. Konuyla ilgili 11 Martta yapılan zirvede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Toplantının Başkan Erdoğanın teröre vurulacak son darbe talimatının ardından yapılması büyük harekat hazırlığı yapılıyor değerlendirmelerine neden olmuştu.