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Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu / 29.04.24

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu / 29.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu / 29.04.24

Takvim 03:15
02

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) / 29.04.24

Takvim 07:04
03

Gazze ateşi ABD’yi sardı! Beyaz Saray yemeğine baskın: Joe Biden yolunu değiştirmek zorunda kaldı / 29.04.24

Takvim 03:02
04

Panathinaikos, Aris'e yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim çılgına döndü telefonu yere fırlattı / 29.04.24

Takvim 00:00
05

Nihal Candan cezaevinde Seçil Erzan'la koğuş arkadaşı olduğunu açıkladı! Bomba itiraf: "Kardeşimi ziyarete gitmiyorum" / 29.04.24

Takvim 03:08
06

IBAN le ödeme mercek altında! Bakanlık fiş vermeyene ceza yağdırıyor

Takvim 04:33
07

Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin için geri sayım başladı

Takvim 05:17
08

Antalya'daki "milliyet" farkına soruşturma! Otelden özür açıklaması / 29.04.24

Takvim 03:10
09

ABD merkezli CNN'de zamanlaması manidar röportaj! Başkan Erdoğan "Kuvâ-yi Milliye" dedi Ekrem İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti / 29.04.24

Takvim 07:25
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