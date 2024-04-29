Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan resepsiyonundaki ilk temasın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmeye ilişkin AK Partinin A Takımından dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Hiç konuşulmaması anormaldi diyerek görüşmenin Beştepede olabileceğini işaret etti. Usta, Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım. Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır dedi. Öte yandan kritik kabulde Başkan Erdoğanın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor.