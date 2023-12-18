Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan toplantıda, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile bir araya geldi. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tüm adayların Ocak sonuna kadar belli olacağını belirten Yavuz, İstanbul adayıyla ilgili, Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak. dedi. Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıralayarak, Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. ifadelerini kullanmıştı. Kritik temayül sonrası Başkan Erdoğan, Sütlücedeki AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrılırken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamlarda bulundu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortak aklı yürüteceğiz diyen Çelik, Bugün 30dan fazla arkadaşımızın görüşleri alındı. Cumhurbaşkanımız herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı ifadelerini kullandı.