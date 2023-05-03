Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açıkladığı petrol müjdesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gençlere seslenen Erdoğan, Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım diyerek bugünlere nasıl gelindiğini anlattı. Terör örgütü PKKnın emperyalistler tarafından nasıl kullanıldığını anlatan Erdoğan, Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriyedeki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz. dedi. Başkan Erdoğanın petrol müjdesi sonrası yaptığı açıklamalar terör örgütü PKK elebaşlarının 14 Mayıs seçimlerine neden ölüm kalım meselesi olarak baktığı bir kez daha anlaşıldı.