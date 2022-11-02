Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Törenine katılım sağlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kılıçaroğlunun uyuşturcu ifitirasına çok sert tepki göstererek, Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. ifadelerini kullandı.