Türkiye ile Suriye arasında atılan normalleşme adımlarına ilişkin Rusyadan kritik bir açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın BRICS zirvesi için gittiği Kazan ziyareti sonrası uçakta Rusya Devlet Başkanı Putine konuyla ilgili çağrı yaptığını söylemesinin ardından gözlerin çevrildiği Rusyadan devredeyiz mesajı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Her iki başkentten de diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden, müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz. ifadelerini kullandı.