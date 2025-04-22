Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK toplandı. Başkan Erdoğan, AK Partiye katılan Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatıya rozetini taktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Papanı son sözlerinin Gazze olduğunu hatırlatan Çelik, Katolik dünyasına başsağlığı diledi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Öndere acil şifalar dileyen Çelik, Terörsüz Türkiye sürecini sahipleniyordu. Dualarımız onunla. dedi. Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin bu ay içerisinde belli bir aşamaya gelebileceğini belirtti.