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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Gündemde ikili ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşı var / 31.05.22
Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Gündemde ikili ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşı var / 31.05.22

Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Gündemde ikili ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşı var / 31.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Gündemde ikili ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşı var / 31.05.22

Takvim 01:09
02

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
03

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
04

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
05

Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Saiss için harekete geçti / 30.05.22

Takvim 01:22
06

Avrupa, Rusya ile göbek bağını kesiyor! İthal edilen petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasına karar verildi / 31.05.22

Takvim 02:37
07

PKK'dan Marsilya'da örgüt propagandası! Türkiye'de soruşturma talebi: "Fransız makamlarına tepkimizi dile getirdik" / 31.05.22

Takvim 01:15
08

Geçmiş temizleme vaadiyle vurgun! Ünlü avukatın ismini kullandılar / 31.05.22

Takvim 02:39
09

Başkan Erdoğan- Zelenskiy ile görüştü! İhtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız / 31.05.22

Takvim 00:37
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