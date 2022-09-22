Son dakika haberi! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Krizin başından bu yana tarafsız bir politika izleyerek hem Kiev hem de Moskova ile temaslarda bulunan Ankara, kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı. Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiyeye teşekkür etti.