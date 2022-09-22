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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasını açıkladı: ABD'den Türkiye'ye teşekkür! / 22.09.22
Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasını açıkladı: ABD'den Türkiye'ye teşekkür! / 22.09.22

Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasını açıkladı: ABD'den Türkiye'ye teşekkür! / 22.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasını açıkladı: ABD'den Türkiye'ye teşekkür! / 22.09.22

Takvim 01:37
02

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
03

Türkiye'nin doğal gaz depoları dolu: "100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz" / 19.09.22

Takvim 02:26
04

Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu! / 13.09.22

Takvim 02:35
05

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
06

Seferovic isyanı! Galatasaray’ın İsviçreli golcüsü oynatılmadığı için problem çıkarıyor / 18.09.22

Takvim 01:05
07

TOGG hesaplı olacak! Yerli otomobili tercih edene indirim

Takvim 02:36
08

Kılıçdaroğlu ile arayı düzelten Sözcü Ekrem İmamoğlu'nu kapı dışarı etti / 22.09.22

Takvim 00:30
09

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısında önemli açıklamalar: Hedef 100 milyar dolar / 22.09.22

Takvim 02:48
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