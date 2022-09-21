Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şangay İşbirliği Zirvesi sonrasında, örgüte üyeliğin sinyalini vermiş, Türkiyenin, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir. Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o. ifadesini kullanmıştı. CHPli Ünal Çeviköz, üyeliğin çok büyük bir hata olacağını öne sürerek, Türkiyenin Batı ile arası açılır demişti. Muhalefetin zihinsel bir kuraklık içinde olduğubu belirten Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Dünya bizi konuşuyor şu anda, onu dedirtecek düzeye geldik. Aşık olduğunuz yabancılar Lozan’a attıkları imzaya uymuyor, terör örgütlerini besliyor. sözleriyle CHPye tepki gösterdi.