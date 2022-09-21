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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki: Muhalefet zihinsel kuraklık içinde / 20.09.22
Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki: Muhalefet zihinsel kuraklık içinde / 20.09.22

Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki: Muhalefet zihinsel kuraklık içinde / 20.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki: Muhalefet zihinsel kuraklık içinde / 20.09.22

Takvim 02:39
02

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
03

Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu! / 13.09.22

Takvim 02:35
04

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
05

Türkiye'nin doğal gaz depoları dolu: "100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz" / 19.09.22

Takvim 02:26
06

Seferovic isyanı! Galatasaray’ın İsviçreli golcüsü oynatılmadığı için problem çıkarıyor / 18.09.22

Takvim 01:05
07

İşçilere yoksulluğu reva gördüler! CHP'li Bornova Belediyesi'nde grev kararı kapıya asıldı / 20.09.22

Takvim 01:28
08

Yalanda nirvana! CHP’li milletvekili henüz çocuğu doğmamış kaymakamın damadını torpille işe aldırdığını savundu! / 20.09.22

Takvim 01:39
09

6'lı masada plan içinde plan! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener'den Mansur Yavaş'la gizli görüşme! / 20.09.22

Takvim 03:02
10

Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: "Anneleri görmüyor ama PKK ile barışıyor!" / 21.09.22

Takvim 02:01
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