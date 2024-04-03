Türkiye 31 Martta 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Seçimlerin ardından MYKyı toplayan Başkan Erdoğan seçimin röntgenini çekti. AK Parti ve Cumhur İttifakının oy oranının düştüğüne dikkat çeken Erdoğan, Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. dedi. Kibir hastalığı uyarısı yapan Erdoğan, Buradan başlayarak; il, ilçe, belde teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Oysa milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir. Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin ‘layüsel’ olmadığını milletimize göstereceğiz. ifadelerini kullandı.