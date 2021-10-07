Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ek gösterge alan meslekler…

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Ekonomi gündeminden bir türlü düşmeyen konular arasında 3600 ek gösterge bulunuyor. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi müjdeledi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Mevcut emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin ne yönde etkileneceği de merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!