Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyeyi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Külliyede bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalar atıldı. İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Savunma sanayinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar işbirliğimizde yeni açılımlar yapma hususunda mutabık kaldık. Savunma sanayi bağlamında ortak üretim dahil olmak üzere mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. dedi. KAAN ve denizaltı projelerinde yer almak istediklerini ifade eden Subianto ise, Bizim için Osmanlının devamı Türkiye. şeklindeki sözleriyle Türkiyeye hayranlığını dile getirdi.