Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan görüşmede Trumpın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.