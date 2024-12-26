Suriyede kanlı Baas rejimi devrildi halkına zulmeden Beşar Esad Rusyaya kaçtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMMde Suriyede yaşanan süreci anlatarak muhalefetin ırkçı tavrına rağmen Türkiyenin duruşuna dikkat çekti. Esadın zulmünü hatırlatan Erdoğan, Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz. Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz. İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz. Bunları unutmadık ve unutmayacağız. ifadelerini kullandı.