Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adanada düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. Daha önce İsrail gözünü Türkiyeye dikecek uyarısı yapan Başkan Erdoğan bu kez Arz-ı Mevud çıkışıyla İsraile rest çekti. Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız. diyen Erdoğanın sözünü ettiği gizli anlaşmanın siyonist İsrailin kurulmasında önemli bir adım olduğu ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, 1. Sykes-Picot ile İsrail devleti kuruldu 2. Sykes-Picot ile Büyük İsrail devleti kurulmak inşa edilmek isteniyor. ifadelerini kullandı.