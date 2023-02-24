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Başkan Erdoğan talimatı verdi afet konutları başladı! Asrın felaketi sonrası konut projelerinin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti! / 24.02.23

Başkan Erdoğan talimatı verdi afet konutları başladı! Asrın felaketi sonrası konut projelerinin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti! / 24.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan talimatı verdi afet konutları başladı! Asrın felaketi sonrası konut projelerinin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti! / 24.02.23

Takvim 01:08
02

Kentsel ihanet haritası: Muhalefetin itirazları binlerce canımıza mal oldu / 24.02.23

Takvim 01:13
03

Türkiye için hemen şimdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatlarını verdi: Yeniden inşa dönemi başlıyor / 24.02.23

Takvim 01:14
04

Meral Akşener'den 6'li koalisyona adaylık bombası! Kılıçdaroğlu'na veto kurmaylarına ağır hakaret: "Gerizekalılar" / 24.02.23

Takvim 01:07
05

Sıra Meral Akşener'de! Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Doğru bilgiye erişim kısıtlanmış! Amerikan malı FOX'ta yerli ve milli medyayı hedef aldı / 24.02.23

Takvim 01:12
06

Koray Aydın canlı yayında fena patladı! İşte yok dediği o haberler... / 23.02.23

Takvim 02:36
07

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağının deşifresi! '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtık: Sicil kirli, algı kirli, bağlantılar kirli / 23.02.23

Takvim 03:53
08

Fenerbahçe Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura için pazarlık masasında / 24.02.23

Takvim 01:09
09

1 Mart'ta omuz omuza! TFF’nin düzenleyeceği anlamlı gece için geri sayıma geçildi! Messi, Neymar, Mbappe... / 24.02.23

Takvim 01:24
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