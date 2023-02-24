Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Başkan Erdoğanın konut sürecini hızla başlatmasına karşı küresel çetenin Almanya ayağının kirli algı operasyonu deşifre oldu. Deutsche Wellein Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor? başlıklı skandal yazıyı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Erdoğanın seçmene samimi görünmek için yapması gereken, seçime kadar imar faaliyetlerini ağırdan almak mıdır mesela? diyerek muhalefete sufle veren haberi sert bir dille tepki gösterdi.