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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan talimatı verdi hainlere bomba yağdı! Terör örgütü PKK'ya "Pençe" darbesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi! / 21.11.22
Başkan Erdoğan talimatı verdi hainlere bomba yağdı! Terör örgütü PKK'ya "Pençe" darbesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi! / 21.11.22

Başkan Erdoğan talimatı verdi hainlere bomba yağdı! Terör örgütü PKK'ya "Pençe" darbesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi! / 21.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan talimatı verdi hainlere bomba yağdı! Terör örgütü PKK'ya "Pençe" darbesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi! / 21.11.22

Takvim 01:28
02

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
03

Korsan kiracıya dikkat! Böyle uyanıklık görülmedi / 12.11.22

Takvim 01:01
04

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
05

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Gri kategorideki sözde Ayn İsa bölge sorumlusu terörist teslim oldu! / 21.11.22

Takvim 00:58
06

Orhan Gencebay'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Tek bayrak, tek vatan, tek millet sözü Atatürk'ün felsefesi ile örtüşüyor" / 21.11.22

Takvim 01:08
07

ABD kuklası Yunanistan yine tahrik peşinde! Yunanistan Genel Kurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gözdağı / 21.11.22

Takvim 01:14
08

Kadına şiddete sıfır tolerans! Bakan yanık açıkladı: Atılan adımlar dünyaya örnek oldu / 21.11.22

Takvim 00:47
09

Sıfır araç alacaklar dikkat: 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek! 531 bin TL’lik otoda 105 bin TL indirim! ÖTV ve matrah...

Takvim 00:51
10

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Takvim 01:19
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