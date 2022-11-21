Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri, Irakın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. Hakurkta 2019da başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonlar, son olarak Irakın ve Suriyenin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Herakatı ile devam ediyor. TSKnın Irakın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe serisi operasyonlarla şu ana kadar 1441 terörist etkisiz hale getirildi.