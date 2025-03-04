Teröristbaşı Abdullah Öcalanın PKKya yönelik Kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin çağrısı sonrası, Terörsüz Türkiye hamlesinde önemli bir adım atıldı. Sürecin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Demirtaşın eşi Başak Demirtaşın 1 Mart Cuma günü özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenildi. Bakanlığa yapılan talep ve Başkan Erdoğanın talimatıyla Selahattin Demirtaş, eşine refakat etmek için İstanbula getirildi. Demirtaşın hastane çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.