Başkan Recep Tayyip Erdoğanın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Suriyelilerin dönüşü için Halep modelinin devreye sokulması planlanıyor. Suriyede Katar ile evler yapılacak. Hastaneler açılacak. İşyerleri kurulacak. Ticari hayat artacak ve istihdam yaratılacak. Rusya ve Suriye ile görüşen Ankara, Halepe de el atacak. Biriket ev modeli uygulanacak. Sosyal hayat yeniden canlanacak. Kaçaklara karşı AB örneği uygulanacak. Banka hesabı, gelir belgesi ya da tapu göstermeyen vize alamayacak. Çalışma Bakanlığı, yabancı işçi çalıştıranları eğitime alacak. Mevzuatı hatırlatacak. Kaçak işçiye meydan bırakılmayacak.