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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli / 13.08.23

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli / 13.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli / 13.08.23

Takvim 02:06
02

Murat Karayalçın'dan CHP'ye kritik mektup! "CHP’de ‘oligarşik’ bir yönetim var” / 13.08.23

Takvim 01:25
03

Galatasaraylı futbolcu Bodrum'da fena dayak yedi! / 13.08.23

Takvim 01:17
04

CHP'li Mansur Yavaş'tan indirim yerine bindirim! Ankaralının çilesi bitmiyor: Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor / 12.08.23

Takvim 02:18
05

Malatya 4.8, 4.5 ve 4.2'lik depremlerle peş peşe salladı! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi / 12.08.23

Takvim 08:46
06

Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 1 puana razı oldu / 12.08.23

Takvim 03:01
07

Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde alçak saldırı! Polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i canlı yayında yaktılar / 12.08.23

Takvim 02:15
08

İYİ Parti'den CHP'ye bir rest daha! Buğra Kavuncu açık açık söyledi... Bomba kulis! Meral Akşener CHP'den ne isteyecek? İste 3 zor şart / 12.08.23

Takvim 05:30
09

İYİ Parti'den MHP'nin davetine ret CHP'ye rest! Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos vurgusu: Müstakil seçim ateşi harlandı / 12.08.23

Takvim 02:44
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