Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışmalar başladı. Konunun Başkan Erdoğanın başkanlığında nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Devletin gizli anayasası olarak nitelendirilen ve kamuoyunda Kırmızı Kitap bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, 28 Şubat döneminde vesayet odaklarının elinde dinini yaşamak isteyen Müslümanlara karşı aldığı kararlarla hatırlanıyor.