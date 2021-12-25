Başkan Erdoğan tarih verdi detaylar ortaya çıktı: Süresiz nafaka için devlet güvencesi formülü! / 25.12.21

Başkan Erdoğanın ATV- A Haber - A Para - A News ortak yayınında süresiz nafakayla ilgili, Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz. ifadelerini kullandı. Öte yandan düzenlemenin detayları da ortaya çıktı. Buna göre, yeni yargı paketinde, süresiz nafaka ile ilgili yeni modeller üzerinde çalışılıyor. Nafakanın koca tarafından belli bir süre ile ödenmesi ve süre bittikten sonra çalışmayan kadınlara ödemenin devlet tarafından yapılması gündemde.