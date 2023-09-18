Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASC tarafından Rockefeller Plazada düzenlenen akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Özellikle İslam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız. Türk-Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerime yönelik yapılan hiçbir saldırı mazur görülemez. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır ifadelerini kullandı.