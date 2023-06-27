Son dakika... Başkan Erdoğandan Tendürek Jandarma Üs Bölgesindeki kahraman Mehmetçike bayram tebriğinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesindeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakârlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. ifadelerini kullandı.