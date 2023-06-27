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Başkan Erdoğan Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki kahraman Mehmetçik'e bayram tebriğinde bulundu / 27.06.23

Başkan Erdoğan Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki kahraman Mehmetçik'e bayram tebriğinde bulundu / 27.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki kahraman Mehmetçik'e bayram tebriğinde bulundu / 27.06.23

Takvim 01:39
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Emekliye ve memura Temmuz zammı! 6 aylık artış için gözler 5 Temmuz'a çevrildi

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Muhalefetin 'gelince yıkacağız' dediği dev projeler para basıyor! Garanti rakamları aşıldı

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Fenerbahçe'de Ali Koç ile sıkıntılı günler bitmek bilmiyor: Hocasız geçen 275 gün! O detay şoke etti / 27.06.23

Takvim 01:39
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